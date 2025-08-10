6回広島1死一、二塁、菊池が左越えに3ランを放つ＝バンテリンドーム広島が逆転勝ち。4―5の八回に末包の適時二塁打で追い付き、菊池の犠飛で勝ち越した。菊池は六回の3ランを含む4打点の活躍だった。4番手の高橋が今季2勝目。森浦が4セーブ目を挙げた。中日は八回に3番手の橋本が崩れた。