マンチェスター・シティがプレミアリーグ開幕前の最終戦となるプレシーズンマッチを元ミランのフィリッポ・インザーギ氏が監督を務めるセリエBのパレルモと行った。結果は3-0の快勝に。ロドリ、フィル・フォーデンらはコンディション不良のためメンバー外となったが、新戦力タイアニ・ラインデルスらが攻撃を牽引し、勝利を収めた。『Sky Sports』では退団したケビン・デ・ブライネの後釜が誰になるのか注目しており、この試合では