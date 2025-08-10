張本勲氏から50本塁打の期待をかけられた阪神・佐藤輝明(C)Getty Images野球評論家の張本勲氏が8月10日に放送されたTBS系『サンデーモーニング』のスポーツコーナーに、「スペシャル御意見番」として生出演。同8日のヤクルト戦（京セラドーム）で両リーグ最速の30号ホームランを放った阪神4番・佐藤輝明について「遅いわね〜」と不満顔で言及した。【動画】阪神生え抜きでは掛布＆岡田以来40年ぶり！佐藤輝明の30号をチェック