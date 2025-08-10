10日午後4時すぎ、福岡管区気象台は山口県を含む九州北部地方に大雨と突風に関する情報を発表しました。 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では引き続き、11日朝にかけて、熊本県、大分県では10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や洪水災害の危険度が非常に高まっている所があります。11日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増