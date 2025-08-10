今夏新たな両翼としてジェレミー・フリンポン、ミロシュ・ケルケズの2人を獲得したリヴァプール。3-2で勝利したアスレティック・ビルバオとのプレシーズンマッチでは揃って先発しており、クリスタル・パレスとのコミュニティ・シールドでも起用が予想される。『Liverpool Echo』では新加入ケルケズがリヴァプールに加入し、現在までに感じたことを語っている。「リヴァプールは世界最高のクラブの1つ。だけど、僕の意見だとリヴァ