歌手・故チョン・エリ（本名チョン・ギョンボク)の逝去から11年が経った。故チョン・エリは2014年8月10日、享年62歳でこの世を去った。死因は転落死だった。当時、遺族側によると、チョン・エリは午後11時ごろ、漢江公園を散歩中に足を滑らせ、転落死したという。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優チョン・エリは1971年、歌手デビュー。その後、『娘よ 嫁に行きなさい』『退渓路の夜』『春 夏 秋 冬』『