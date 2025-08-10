アーセナルに今夏加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュはプレシーズン最終戦のアスレティック・ビルバオ戦で初ゴールを決めた。33分、右サイドのマルティン・スビメンディのクロスにヘディングで合わせた同選手。スピードのあるボールだったが、絶妙な動き出しから強烈なヘディングを叩き込み、移籍後初ゴールをマーク。その後、ブカヨ・サカ、カイ・ハフェルツにもゴールが生まれ、アーセナルは3-0と快勝を飾った