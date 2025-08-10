ニューカッスルがようやくCBの新戦力を迎え入れることになるようだ。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ミランのDFマリック・チャウ獲得で合意に達したという。移籍金は3800万ユーロに400万ユーロのボーナスが付く計4200万ユーロ(約72億円)となり、契約は2029年までの4年契約。11日にメディカルチェックが予定されている。チャウはシャルケ出身のドイツ代表DFで、21-22シーズンには今夏アヤックスに移籍した