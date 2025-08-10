熱気を和らげる風が吹き、少しばかりの小雨も降る中、WING STAGEを問答無用でぶちアゲたのが昨年に引き続いて2度目の登場となったChevonだ。ライブ中にも触れていたが、昨年は途中でギターの弦が切れてしまい、予備のギターもなかったため、その弦を交換する時間を繋ぐためにアルバム『Chevon』のシークレットトラックを急遽披露。それはそれでプレミアムな時間とはなったのだが、バンドとしては考えていた100%を届けられなかった