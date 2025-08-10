ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は10日の5日目10〜12Rで準優勝戦を実施。予選トップ通過の平山智加は12Rで2着に敗れ、11R1着の鎌倉涼が優勝戦1号艇を獲得。G1初制覇に王手をかけた。メンバーは以下の通り。1号艇・鎌倉涼（36＝大阪）2号艇・遠藤エミ（37＝滋賀）3号艇・松尾夏海（33＝香川）4号艇・平山智加（40＝香川）5号艇・渡辺優美（32＝福岡）6号艇・勝浦真帆（29＝岡