女優の二階堂ふみ（３０）が１０日、公式ホームページを更新。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）との結婚を発表した。ホームページでは「ご報告」と題し「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。続けて「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。重ねて恐縮ではございますが、プ