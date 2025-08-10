「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）日本ハムの新庄剛志監督は「きょうはあきらめつきますよ。相手のピッチャーにやられた」と語った。モイネロにわずか３安打に封じられ、１３奪三振を喫した。「なかなかヒットが続くもんじゃないんで。バントはやっぱりしっかり決めていかないといけない」と指揮官。伊藤も２桁奪三振を奪い１失点完投だったが打線が援護できず「野球はピッチャーなんで。うち