大雨のため広島駅〜博多駅間で運転を取り止め、再開の目処が立っていなかった山陽新幹線は、10日の終日運転取り止めを決めました。終日運転取り止めとなるのは、広島から博多までの区間です。JR西日本によりますと、岡山駅と広島駅では、折り返し運転を行っているため、急遽の行先変更が生じる場合があり、また新大阪駅〜広島駅間と博多南線の博多駅〜博多南駅間の列車に遅れがでているということです。