女優の二階堂ふみとメイプル超合金のカズレーザーが１０日、入籍したことを発表した。トップ女優と人気芸人の電撃婚。過去には二階堂がバラエティー番組で好きな男性のタイプとしてカズレーザーの名をあげていた。２０１６年の日本テレビ系「火曜サプライズ」に出演した際、二階堂は好きな男性のタイプを聞かれ「最近、これだなって思ったのがカズレーザーさんなんです」と告白した。動画を見たことがきっかけだったといい「