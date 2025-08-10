閉会式であいさつする長崎市の鈴木史朗市長＝10日午前、長崎市国内外の都市でつくる非政府組織（NGO）「平和首長会議」の第11回総会が10日、長崎市で閉幕した。被爆者のいない時代が迫り、核兵器の使用リスクがかつてないほど高まる中、核廃絶を目指して都市間の連帯を強化するとした「ナガサキアピール」を採択。来年の核兵器禁止条約第1回再検討会議で、全ての国に署名、批准を求めた。アピールは、中東やウクライナでの紛争