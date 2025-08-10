◇パ・リーグソフトバンク1―0日本ハム（2025年8月10日みずほペイペイＤ）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が投げ合った日本ハム・伊藤大海投手の好投を称える場面があった。先発転向2年目で2年連続2桁10勝目を13奪三振の完封で飾った。お立ち台ではチームの勝利を喜んだ後、「伊藤投手も素晴らしいピッチングをしていた。どちらも勝ちにふさわしい内容だった」と8回4安打1失点の相手エースを称えた。