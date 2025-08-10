俳優の二階堂ふみさん（30）とお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん（41）が10日、結婚したことを発表しました。2人はカズレーザーさんの公式Xに、連名で書面をアップ。今後について「最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と決意を明かしました。【2人のコメント全文】私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます。如何せ