NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。DeNAはバウアー投手を抹消しました。前回登板は5日の広島戦。この日は6回110球を投げ、2本のHRを浴びるなど被安打8、奪三振6、与四球2で4失点で降板していました。ここまで直近6試合で失点を重ねるなど苦しいマウンドが続いているバウアー投手。ここまで19試合に先発し、4勝9敗、防御率4.20の成績となっています。