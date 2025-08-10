タレントのカズレーザーさん（４１）と俳優の二階堂ふみさん（３０）が結婚したことを、双方の所属事務所が１０日発表した。カズレーザーさんは自身のＸで、「いかんせん２人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」などとコメントしている。