完封で10勝目を挙げたソフトバンクのモイネロ＝みずほペイペイドームソフトバンクのモイネロが今季2度目の完封で、2年連続2桁の10勝目。3安打に抑え、13奪三振。三回に近藤の適時二塁打で挙げた1点を守り切った。4連勝で今季最多の貯金26。日本ハムは打線が4安打で完投の伊藤を援護できず。