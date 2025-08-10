◆ソフトバンク1―0日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクが息詰まる投手戦を制して4連勝、2位日本ハムとのゲーム差を今季最大の3に広げた。ソフトバンクは中11日での先発となったリバン・モイネロが圧巻の投球を披露。先頭打者を四球で出した2回に2死三塁のピンチを招いたが、石井一成を三球三振に仕留めて切り抜けた。その後も的を絞らせず、圧巻の13奪三振。3安打に抑え、今季2度目の完封勝利。先発