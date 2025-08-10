ソフトバンク１―０日本ハム（パ・リーグ＝１０日）――ソフトバンクは三回、二死二塁から近藤が適時二塁打を放って先制した。近藤は「このチャンスを絶対に生かそうと打席に入った。モイネロがいい投球をしている中、ポイントとなる先制点を取ることができて良かった」と振り返った。