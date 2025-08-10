「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２位・日本ハムに連勝。ゲーム差を３に広げ、最短で１４日にも優勝へのマジックが点灯する状況となった。ソフトバンクは先発のモイネロが躍動。序盤から日本ハム打線に付け入る隙を与えず、三振を量産。八回には圧巻の３者連続三振をマークするなど１３個を積み上げ、圧巻の完封劇だ。お立ち台では「すごい調子もよかった。コントロールもよ