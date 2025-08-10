「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）日本ハムは今季７度目の完封負けで３連敗。首位・ソフトバンクとのゲーム差は３に広がり、最短で１４日にも自力優勝の可能性が消滅する可能性が出てきた。打線がソフトバンク先発のモイネロに沈黙。わずか３安打に封じられ、悪夢の２桁三振を喫した。先発の伊藤は１失点で８回完投の力投も実らず６敗目。三回２死二塁から近藤の左中間への適時二塁打で先制