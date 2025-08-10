¡ÖÅüÊ¬¥Á¥ã¡¼¥¸Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¸ÅÀîÍºÂç(38)¤¬?¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËËÌÈøÀ¯±é(»³ÅìµþÅÁ)Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÀî¡£ñþ¤ò·ë¤Ã¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ç¡¢¥°¥ß¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»£±Æ¡¢½çÄ´¡£ÅüÊ¬¡¢Êäµë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤Ç?¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¸ÅÀîÍºÂç(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyuta_furukawa_off