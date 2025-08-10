¡ÖWhoaaaaaaa¡×¥µ¥Ó¤ò»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂçÇ®¾§¡ªº£Ç¯¤Î²Æ¤âÃæÌî±ØÁ°¤Ï¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Î¡ÖLivin' On A Prayer¡×¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£2013Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÃæÌî±ØÁ°ÂçËßÍÙ¤êÂç²ñ¡×¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖLivin' On A Prayer¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËßÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ë?Ëß¥¸¥ç¥ô¥£?¤¬ÈäÏª¤µ¤ìSNS¤Ê¤É¤Ç³È»¶¡£¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Îº×¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤òD