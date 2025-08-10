10日（日）、森林どりスタジアム泉でのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。楽天の先発投手は王彦程、対するオイシックスの先発投手は薮田和樹。楽天は2回裏、先制に成功。伊藤裕季也、水上桂の連打などで二死一二塁とし、青野拓海の適時打で先制。続くワォーターズ璃海ジュミルの打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り1点を追加。さらに二死三塁から、ワォーターズも適時二塁打を放ち1点を奪う。3点をリードする。3回裏、