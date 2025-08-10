24Fの絶景を望むラグジュアリー空間で、秋の味覚「シャインマスカット」を贅沢に使用したアフタヌーンティーが登場。ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留では、2025年9月1日～10月31日の期間限定で、華やかなスイーツや季節のセイボリー、スイス発の高級紅茶「SIROCCO」とのマリアージュを楽しめる特別なティータイムをお届けします♡ シャインマスカット