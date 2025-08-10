韓国のソルロンタン屋のキムチで思い出す、コルギのおばちゃん食いしんぼう仲間と韓国に来ている。今回の旅のテーマは、ただひとつ。食べること。去年は台湾で食い倒れた。朝・昼・晩なんていう常識は軽く飛び越えて、わたしたちは朝朝・昼昼・夜夜夜と、時間と胃袋をめいっぱい使って食べ続けた。あの時の食事量をわたしはいまだに超えていない。今回の舞台はソウル。観光客向けの定番グルメも悪くないけど、ローカルの人が通う渋