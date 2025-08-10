½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬£±£°Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È½÷Í¥¤Î·ëº§¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æó³¬Æ²¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö½Å¤Í¤Æ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶