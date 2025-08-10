巨人の横川凱投手が１０日、１軍に合流した。この日、行われるＤｅＮＡ戦（横浜）の試合前練習から合流し、体を動かした。横川は７月２６日の広島戦（マツダ）で先発し、４回１失点の好投も、左親指のまめがつぶれた影響で、７月２７日に登録を抹消。その後、５日のイースタン・ＤｅＮＡ戦（横須賀）で登板して、１回無失点に抑えていた。