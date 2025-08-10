危険だらけのキッチンからはすぐ逃げよう【防災の超図鑑】天気の急変の可能性が分かる？ 雲や空を見て天気がどう変わるのかを察知する「観天望気」／すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑（1）今、日本では自然災害リスクが日に日に増大しているとされており、「備えている人」と「備えていない人」の差も生まれ始めているそうです。地震・津波、台風・集中豪雨といった自然災害が起こったときのために、知識を身につけておくだけで