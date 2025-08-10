ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が１０日、出場選手登録を抹消された。バウアーの登録抹消は６月２９日以来、今季３度目。バウアーは前回５日の広島戦（横浜）から中４日で１０日の巨人戦（同）に先発予定だったが、９日に腰の違和感を訴え、先発回避が決まっていた。