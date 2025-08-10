◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人横川凱投手▽阪神糸原健斗内野手▽広島玉村昇悟投手【出場選手登録抹消】▽巨人又木鉄平投手▽阪神ヘルナンデス内野手▽ＤｅＮＡバウアー投手▽広島高太一投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンクモイネロ投手▽ロッテ中村稔弥投手、ボス投手▽楽天中込陽翔投手▽西武菅井信也投手、モンテル外野手【出場選手登録抹