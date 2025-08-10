◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）【楽天】１（右）中島、２（遊）村林、３（左）ゴンザレス、４（二）黒川、５（三）フランコ、６（中）辰己、７（指）ボイト、８（一）渡辺佳、９（捕）太田、▽投＝ヤフーレ【西武】１（右）仲田、２（二）滝沢、３（左）渡部聖、４（一）ネビン、５（指）村田、６（三）デービス、７（中）長谷川、８（捕）炭谷、９（遊）源田、▽投＝菅井