陸上自衛隊も草創期に使用したM4「シャーマン」戦車ですが、そのなかに日本の地名が付けられたタイプが存在します。なぜそのような名称になったかを紐解くと、太平洋戦争後の日本の置かれた状況が影響していました。街ブラの聖地「赤羽」の名を冠した戦車第2次世界大戦において、アメリカ軍の主力戦車として大量に使用されたのがM4「シャーマン」です。ボービントン戦車博物館に展示される76mm砲搭載型のM4A1（76）W（柘植優介撮