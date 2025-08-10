ネクスコ西日本によりますと、10日午後3時半時点で、九州自動車道の熊本から鹿児島方面に向かう下り線は、横川インター出口でおよそ２キロの渋滞が発生しているということです。 横川インターと溝辺鹿児島空港インターの間は、鹿児島県で8日に発生した記録的な大雨で通行止めが続いており、その影響とみられます。通行止めは10日夜に解除される見込みです。 ・ ・ ・