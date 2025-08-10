「ＣＢＣ賞・Ｇ３」（１０日、中京）５番人気のインビンシブルパパが逃げ切り、重賞初勝利を飾った。２着には１番人気のジューンブレア、３着には４番人気のシュトラウスが入った。芝２戦目でスピード能力の高さを証明した。１７番枠から好スタートを決め、一気にハナを奪うと、自分のペースに持ち込み、スイスイと逃走。余力十分に最後の直線を迎え、あとはゴールを目指すだけ。外から必死に追い込む他馬を尻目にゴール板を