夏の選手権大会に出場している広陵（広島）が10日に出場辞退を発表したことを受け、大会会長の角田克・朝日新聞社社長と、副会長の宝馨・日本高等学校野球連盟会長が会見。角田会長は苦渋の決断だったことを明かし、騒動を謝罪した。「このような事態となったことは大変残念でありますけども、学校の判断を受け入れさせてもらいました。ご心配ご迷惑をおかけしておることをお詫びいたします。大会は中盤に差し掛かっております