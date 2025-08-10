「レパードＳ・Ｇ３」（１０日、新潟）雨中での戦いとなった一戦は、５番人気のドンインザムードが制して重賞初制覇を飾った。最内枠から好スタートを決め、道中は鞍上と呼吸を合わせて好位３番手を追走。向正面で動きやすい外めに持ち出し、３角過ぎから徐々に進出を開始すると、直線は松山のゲキに応えて末脚を伸ばし、グイッと半馬身抜け出してゴールを駆け抜けた。２着に１２番人気のルヴァンユニベール、３着には１１