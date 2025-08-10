サッカー元日本代表で、1968年のメキシコオリンピックで得点王に輝いた釜本邦茂さんが亡くなりました。81歳でした。【映像】釜本邦茂さん81歳で死去日本サッカー協会などによりますと、釜本さんは10日朝午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなったということです。釜本さんは元日本代表として活躍し、メキシコオリンピックでは7得点を挙げ得点王に輝きました。葬儀と告別式は、近親者のみで執り行う予定で、後日お