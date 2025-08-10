【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷の豪快40号でピッチャー“確信ガックリ”あそこまで飛ばされてしまっては打たれたバッテリーもどうしようもないだろう。ドジャースの大谷翔平投手はブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で貴重な追加点となるソロ本塁打を放つと、被弾した相手バッテリーの様子に注目が集まった。