公邸料理人の待遇改善ポイント外務省は、在外公館で働く「公邸料理人」の待遇を来年1月から改善する。「食の外交官」として日本食文化をアピールする役割を担う人材の確保に向けて新制度を導入。これまで年間400万〜450万円だった報酬を600万円以上とするほか、任期後のキャリアを描きやすくする。今月31日まで料理人を募集している。公邸料理人は、大使や総領事が、現地の政府高官らを公邸に招いて会食する際に調理を担当する