６日、来場者に作品を紹介する徐良夫氏（中央）。（南平＝新華社配信／陳穎）【新華社南平8月10日】中国福建省南平市でこのほど、「伝統の継承と革新−徐良夫（じょ・りょうふ）書法作品展」が始まった。同展は著名な書法教育家である徐氏の各時期を代表する作品と初期の模写合わせて40点余りを展示。篆書・隷書・楷書・行書・草書の5書体を年代ごとに分け、伝統書法芸術の忠実な継承と革新、そして新時代の独自解釈を示している