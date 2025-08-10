TCK特別区競馬組合は10日、9月7日に韓国のソウル競馬場で行われるコリアカップ（G3）に選出されていたディクテオン（セン7＝大井・荒山、父キングカメハメハ）が招待を受諾すると関係者から連絡があったと発表した。