◇パ・リーグソフトバンク１―０日本ハム（2025年8月10日みずほペイペイＤ）ソフトバンクが4連勝で、2位・日本ハムに今季最大の「3」ゲーム差をつけて首位を固めた。貯金は今季最多を更新する「26」となった。投のヒーロー先発モイネロ。ピンチらしい場面はほとんどなく完封勝利。得意の日本ハムを相手に今季6戦4勝という頼もしさだ。打のヒーローは近藤健介。3回2死二塁で伊藤大海の直球を捉え、左中間に適時二塁打