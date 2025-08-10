◇パ・リーグ日本ハム０―１ソフトバンク（2025年8月10日みずほペイペイＤ）日本ハムが首位攻防戦に2連敗を喫した。チームにとっても3連敗で、首位・ソフトバンクに「3」ゲーム差と広げられた。直接対決は直近9試合で1勝8敗と大きく負け越す結果となっている。特にこの日先発のモイネロに対しては6戦4敗で今季一度も白星を挙げていない。この日も打線は4回まで無安打に抑え込まれるなど、完封勝利を許した。先発