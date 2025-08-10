【モデルプレス＝2025/08/10】女優の二階堂ふみとメイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表。過去には二階堂がカズレーザーを「好み」と明かしていた。【写真】結婚発表の二階堂ふみ＆カズレーザー2ショット◆結婚の二階堂ふみ、カズレーザーに「好みです」番組でガチ告白2017年に放送された日本テレビ系バラエティ番組「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり 人気番組No．1決定戦」にて共演した2人。二階堂はカズレーザーに対