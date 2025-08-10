10日の札幌11R・UHB賞（芝1200メートル）は、2番人気フィオライア（牝4＝西園正、父ファインニードル）が逃げ切ってオープン初勝利を挙げた。ゴール前は後続が殺到し、8頭が横一線。2着レッドヒルシューズとは、わずか2センチ差の大激戦を制した。鮫島克駿（28）は「ゴールの瞬間は（勝ったか）分からなかったですが、両サイドから他馬が来ても踏ん張ってくれた。逃げ馬不在のメンバーで最近は結果が出ていなかったので、勝