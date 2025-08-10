『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開直後から国内興行の記録を次々塗り替え、8月初旬の時点で累計興収は170億円台後半に到達。日本歴代興収トップ10圏に食い込んだ。中でも特筆すべきは、公開8日間での100億円突破という“日本映画史上最速”記録。コロナ禍の異例の大ヒットだった『無限列車編』が打ち立てた初動記録を更新し、夏休み興行の牽引役として話題性を独占した。海外では8月以降アジアから順次